Главе Госкомитета по туризму Туркменистана объявлен строгий выговор

АШХАБАД /Trend/ - Председателю государственного комитета по туризму Туркменистана Сердару Чолукову объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

Соответствующее распоряжение "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения..установленных заданий" подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В марте 2017 года глава государства на одном из заседаний правительства выразил недовольство результатами работы данного ведомства, отметив, что в других странах туризм является одной из прибыльных отраслей.

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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