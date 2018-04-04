Глава Туркменистана поздравил Абдель Эль-Сиси с переизбранием на пост президента Египта

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с его переизбранием на пост президента Египта, говорится в сообщении туркменского правительства.

Глава Туркменистана выразил пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны.

Отметим, что Ашхабад и Каир обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделяют внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции.

Речь идет также и о расширении связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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