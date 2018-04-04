Глава Туркменистана поздравил Абдель Эль-Сиси с переизбранием на пост президента Египта

4 апреля 2018 10:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с его переизбранием на пост президента Египта, говорится в сообщении туркменского правительства.

Глава Туркменистана выразил пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны.

Отметим, что Ашхабад и Каир обсуждая перспективы дальнейшей интенсификации взаимодействия в торгово-экономической сфере, уделяют внимание вопросам увеличения экспорта готовой продукции.

Речь идет также и о расширении связей в сфере энергетики, секторе переработки химической промышленности. Среди отраслей представляющих взаимный интерес отмечены области медицинской и фармацевтической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма
Туркменистан 11:08
Туркменистан и Ирак провели политконсультации
Туркменистан 10:15
В туркменской Авазе обсудят вопросы развития газового рынка
Бизнес 3 апреля 14:32
Туркменистан и Вьетнам изучают перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 3 апреля 14:20
Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Арабские страны 3 апреля 10:13
Туркменистан готовится к уборке пшеницы
Бизнес 3 апреля 09:42
Избран председатель Демпартии Туркменистана
Туркменистан 3 апреля 09:35
Филиал компании ENI объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 3 апреля 08:38
Туркменистан проводит инвестконкурс по продаже госсобственности
Туркменистан 3 апреля 07:35
Ас-Сиси пообещал жителям Египта работать для улучшения уровня их жизни
Другие страны 2 апреля 21:31
Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси
США 2 апреля 20:52
Саудовский король поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта
Арабские страны 2 апреля 20:09
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации границы
Туркменистан 2 апреля 17:44
Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл президентские выборы в Египте
Арабские страны 2 апреля 17:44
Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси с переизбранием президентом Египта
Беларусь 2 апреля 12:59
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет оборудование
Тендеры 2 апреля 12:36
В Туркменистане проводится съезд Демократической партии
Туркменистан 2 апреля 09:17
ОАЭ, Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 2 апреля 08:18