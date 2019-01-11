Туркменистан приветствует инвестиционную активность Японии - президент

11 января 2019 13:00 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан, взявший курс на индустриализацию и диверсификацию экономики, приветствует инвестиционную активность японских партнёров, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания, сообщает Trend со ссылкой на информацию госагентства Туркмен довлет хабарлары.

Глава государства дал соответствующим руководителям указания по наращиванию туркмено-японского экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности, где в качестве приоритетов выступают нефтегазоперерабатывающий и промышленный секторы, по линии финансово-банковских структур, малого и среднего бизнеса, науки и образования. В информации сказано, что сопредседатель совместного японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, руководитель «ITOCHU Corporation» Йоичи Кобаяши планирует в ближайшее время посетить Туркменистан.

В ходе состоявшегося в октябре прошлого года рабочего визита в Японию правительственной делегации Туркменистана было подписано 8 документов, касающихся реализации новых совместных проектов, в том числе строительства заводов по производству аммиака и карбамида, по переработке природного газа и производству бензина, цеха по выпуску фосфорных удобрений, а также о партнёрстве с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC), поставках в Туркменистан землеройной техники компании «Komatsu» и автомобилей «Toyota».

Япония реализовала в Туркменистане ряд крупных проектов. В их числе – строительство заводов по производству аммиака и карбамида в Мары, индустриальных комплексов в Балканском велаяте (области) – по производству полиэтилена на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, карбамидных удобрений в Гарабогазе, полиэтилена и полипропилена в Киянлы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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