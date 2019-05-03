Назначен представитель Туркменистана в ЮНЕСКО

АШХАБАД /Trend/ - Постоянным представителем Туркменистана в ЮНЕСКО назначен посол Туркменистана во Франции Шохрат Джумаев, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Отметим, что в Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесен ряд историко-культурных памятников Туркменистана - Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса.

В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было включено национальное искусство куштдепди.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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