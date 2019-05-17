Туркменистан и Вьетнам нацелены на совместные экономические проекты

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуеном Туаном Фонгом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Особо была подчеркнута необходимость развития договорно-правовой базы и разработки совместных экономических проектов. Стороны обратили внимание на возможности увеличения объемов товарооборота. Была отмечена важная роль осуществления межгосударственных визитов, сказано в информации.



Стороны также обсудили возможности развития культурно-гуманитарного взаимодействия.



Отметим, что из стран Юго-Восточной Азии на туркменском рынке наиболее заметно себя проявила Малайзия. С 1996 года в туркменском секторе Каспия успешно работает государственная нефтегазовая компания Petronas Charigali.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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