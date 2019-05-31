По итогам заседания в Ашхабаде Совета глав правительств СНГ одобрен ряд протоколов

31 мая 2019 14:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня под председательством Туркменистана прошло заседание Совета глав правительств СНГ (СГП СНГ), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Исполком СНГ.

На встрече был подписан ряд протоколов о внесении изменений в ранее принятые документы, что позволит расширить и углубить взаимодействие стран Содружества в областях торговли, таможенного оформления и контроля товаров, а также их транзита через территории стран СНГ, сказано в информации.

Кроме того, на заседании был заслушан отчет председателя межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах Александра Шумилина. Главы правительств после его доклада приняли решение о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Одобрено Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. С информацией по этому вопросу выступил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Подписаны Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств – участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, сказано в информации.

Также Советом глав правительств СНГ принято решение о назначении полковника Жаната Сайполдаева (Казахстан) первым заместителем руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

По предложению российской стороны очередное заседание СГП состоится 25 октября 2019 года в Москве.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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