Внешнеполитические инициативы Туркменистана в действии: уверенная поступь дипломатии мира и прогресса

БАКУ/Trend/ - Масштабные задачи международного сообщества в немалой степени обусловлены высокой ответственностью мировых лидеров за судьбы современного мира и будущего человечества. Последовательно выдвигаемые президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым масштабные идеи и инициативы по актуальным направлениям мировой и региональной политики ярко демонстрируют динамичный характер осуществления внешнеполитической стратегии государства международной арене. Свидетельством чему является и то, что масштабные инициативы Туркменистана, имеющие глобальную и трансконтинентальную значимость, получают свое практическое воплощение в рамках многостороннего взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и других крупных международных структур.

Внешняя политика Туркменистана, нацеленная на обеспечение национальных интересов страны сегодня как никогда тесно связана с глобальными и региональными задачами обеспечения международного мира и безопасности, консолидации усилий по борьбе с угрозами и вызовами современному человечеству, созданию благоприятных условий для торгово-экономических отношений, формирования и функционирования трансконтинентальных транспортно-коммуникационных коридоров, расширения культурно-гуманитарных связей. Достижению высоких целей в немалой степени способствует открытый и миролюбивый характер туркменской дипломатии, которая нацелена на налаживание конструктивного диалога в системе международных отношений, к совместному поиску и решению назревших проблем современности - как регионального, так и глобального уровней.

Туркменистан вносит свой достойный вклад в коллективные усилия Сообщества Наций по достижению всеобщих целей мира, безопасности и развития. Благодаря активной реализации многосторонней дипломатии Туркменистана существенным образом расширяется также и географические пределы позитивного восприятия и поддержки внешней политики нашей страны, что особенно ярко демонстрируется на уровне ООН. Выдвинутые Президентом Туркменистана конкретные предложения, призванные способствовать консолидации общих усилий в таких направлениях, как укрепление мира в регионе и глобальном масштабе, формирование новой архитектуры энергетической безопасности, развитие транзитно-транспортных коридоров, преодоление последствий Аральского кризиса, нашли полное понимание международного сообщества, что и было закреплено в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся 31 мая 2019 года в Ашхабаде, особо подчеркнул: «Приняв председательство в Содружестве Независимых Государств в нынешнем году, Туркменистан со всей ответственностью подошёл к этой миссии. Мы ясно отдаём себе отчёт в том, насколько важным является наше сотрудничество, что зачастую оно напрямую затрагивает интересы и насущные потребности людей, живущих в наших странах. Тем важнее сохранять уважительность и равноправие в отношениях между государствами СНГ, учитывать интересы друг друга, умение, при необходимости, находить компромиссы и взаимоприемлемые решения».

В данном контексте следует отметить, что председательство Туркменистана в СНГ проходит под знаком придания нового импульса содержательному развитию и качественному росту уровней взаимодействия между государствами-участниками организации. В выступлениях на заседании Совета глав правительств СНГ особо отмечался долгосрочный характер инициатив президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящих своё воплощение в конкретных документах. Это является отличительной особенностью нынешнего форума, проводимого в период председательства Туркменистана в СНГ, а также подтверждением нацеленности государств Содружества на эффективное многоплановое партнёрство с расчётом на перспективу.

Примечательным событием в преддверии заседании Совета глав правительств СНГ стало единогласное принятие 28 мая 2019 года второй по счету резолюции Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

Выступившие главы правительств СНГ подчеркивали, что принятие резолюции является предметом гордости не только для стран региона Центральной Азии, но и для всех государств Содружества. Поздравив президента Туркменистана с этим знаменательным событием, участники заседания подтвердили готовность сторон и впредь всемерно поддерживать выдвигаемые Туркменистаном конструктивные инициативы. При этом необходимо отметить, что в числе приоритетных направлений партнёрства стран Содружества выступает взаимодействие в формате авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН и ОБСЕ, где в настоящее время одним из ключевых факторов являются вопросы укрепления всеобщего мира и безопасности.

Достижения Туркменистана сегодня вызывают огромный интерес мирового сообщества. При этом политики, общественные деятели, эксперты авторитетных международных организаций неизменно связывают неоспоримые успехи нашей страны с научно обоснованной, глубоко продуманной и отвечающей реалиям времени политикой президента Гурбангулы Бердымухамедова. Накопленный Туркменистаном опыт имеет огромную ценность не только в национальном, но и глобальном масштабе.

В данном контексте необходимо отметить, что Туркменистан одним из первых в мире адаптировал Цели устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне и сегодня активно участвует в реализации принятой ООН Повестки дня до 2030 года. В 2019 году наша страна участвует в Добровольном национальном обзоре, где представит всему миру свой опыт осуществления Повестки дня до 2030 года. В реализации задач значимая роль также отведена Научно-методическому центру по Целям устойчивого развития, который был открыт первого сентября 2017 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана. В числе задач Центра – обучение процессу реализации ЦУР, составление образовательных программ и их внедрение в средних, высших учебных заведениях, выработка методологических пособий по ЦУР.

Инициированная президентом Туркменистана и единогласно принятая на 85-м заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала» является документом исторической значимости, который создал правовую базу для взаимодействия между ООН и МФСА на системной основе. В данной резолюции выражается полная поддержка итогов Саммита глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» 24 августа 2018 года под председательством президента Туркменистана. В целях изучения возможностей создания Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря в резолюции предусматривается провести в 2019 году консультации с участием агентств ООН, всех стран-членов Сообщества Наций Исполнительного комитета МФСА. Кроме того, запланированы подготовка доклада генерального секретаря ООН о выполнении данной резолюции и принятие Генассамблеей соответствующих документов.

Как известно, Туркменистан председательствует в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах. То, что это решение принято Генассамблеей ООН в период председательства Туркменистана в МФСА также имеет большое значение. Данная резолюция послужит дальнейшему укреплению роли Сообщества Наций в МФСА, развитию взаимодействия Фонда с зарубежными партнёрами.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркивает, что без заботы об окружающей среде нельзя достигнуть социального и экономического развития государств и народов планеты. Концепция Лидера нации подразумевает рациональные методы хозяйствования, научную организацию производств и применение передовых технологий, позволяющих избежать неблагоприятного влияния на экологию. Примером достижимости этого служит стабильная экологическая обстановка в Туркменистане, несмотря на интенсивное индустриальное развитие в стране.

В этой связи, сохранение экологического благополучия является важным аспектом проводимых в Туркменистане социально-экономических реформ. Крупномасштабные проекты осуществляются в области эффективного использования водных ресурсов, защиты биологического разнообразия и природных ландшафтов, борьбы с опустыниванием и деградацией почв. Реализуются «Национальная стратегия по изменению климата», «Генеральная программа по обеспечению населения чистой питьевой водой», а также «Национальная лесная программа Туркменистана», в рамках которой ежегодно высаживается три миллионов деревьев.

Как известно, экологическая и водная проблематика в последние годы занимает всё более заметное место в международной повестке дня, так как эти проблемы тесно связаны с сохранением мира, безопасности и выживанием человечества в целом. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН объявила 2018–2028 годы Международным десятилетием действий «Вода для Устойчивого развития». Вода также играет ключевую роль в достижении целей Повестки дня до 2030 года.

В данном контексте масштабным проектом водно-экологической и социально-производственной направленности является создание в Каракумах Туркменского озера «Алтын асыр», каждый этап которого сопровождается закладкой нового объекта, являющегося частью большого инфраструктурного комплекса. При участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова восьмого мая нынешнего года состоялась торжественная церемония закладки нового села, а по сути - масштабного социально-производственного кластера нового образца в районе этого уникального водного объекта. Здесь же была проведена научно-практическая конференция, посвящённая значению Туркменского озера «Алтын асыр» в развитии природоохранной и социально-экологической системы. Участники форума подтвердили, что Туркменское озеро «Алтын асыр» - уникальное гидротехническое сооружение, расположенное в центре пустыни Каракумы, помимо своей экологической и народнохозяйственной миссии, имеет и огромное социальное значение. Проект создания Туркменского озера «Алтын Асыр» – это продуманный, долгосрочный шаг, который окажет положительное влияние на окружающую среду региона. Собирая дренажные воды с орошаемых земель всех пяти велаятов страны, данный объект даёт возможность коренным образом улучшить мелиоративное состояние сельхозугодий, защитить почвы от деградации, рекультивировать земли.

Последовательное освоение обширного пространства Каракумов ведется на комплексной и долгосрочной основе согласно реализации Концепции освоения района этого озера в 2019-2025 годах и План мероприятий по её осуществлению. Поэтому наравне с природоохранной и водосберегающей компонентой, перспективы развития приозерного района предусматривают создание современной социально-бытовой инфраструктуру, производственных объектов, животноводческих, рыбоводческих, аграрных комплексов и других высокотехнологичных комплексов.

Президент Туркменистана является инициатором учреждения на уровне ООН знаменательной даты - Всемирного дня велосипеда. Ежегодно третьего июня народы мира отмечают этот международный праздник, подчёркивающий значимость таких непреходящих ценностей, как мир и солидарность, здоровье и бодрость духа. В нынешнем году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина процветания», международный праздник Всемирного дня велосипеда в Туркменистане была организована с особым воодушевлением. В честь Всемирного дня велосипеда состоялись масштабные культурно-массовые, физкультурно-спортивные мероприятия, велокроссы, специализированные выставки и творческие конкурсы.

Третьего июня в Ашхабаде на торжественной церемонии по случаю проведения в туркменской столице массового велопробега, приуроченного к Всемирному дню велосипеда, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был удостоен Сертификата признательности Международного союза велосипедистов. Вручая высокую спортивную награду, руководитель UCI Давид Лаппартьен сообщил также, что Международный союз велосипедистов делегировал право провести в 2021 году Чемпионат мира по трековому велоспорту в Ашхабаде. Примечательным фактом стало и то, что первого июня 2019 года в Олимпийском городке был установлен новый мировой рекорд - самый продолжительный велосипедный парад по одной линии и был внесен в книгу рекордов Гиннеса.

Таким образом, в результате серьезной активизации международных связей, повышения их качественного содержания, внешнеполитический ресурс Туркменистана значительно вырос, расширился его политико-дипломатический инструментарий, страна обрела дополнительный существенный вес и авторитет в международных делах. Об этом свидетельствует последовательное избрание Туркменистана в состав руководящих структур международных организаций, в том числе и ООН.

Нарастающая динамика, присущая плодотворным связям с ООН, обусловлена, прежде всего, активным участием Туркменистана в делах мирового сообщества, его стремлением оказать реальное содействие в решении актуальных проблем. Данная позиция, как и в целом, внешнеполитический курс главы государства, получили широкое признание и поддержку ООН.

Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что Туркменистан за последние годы неоднократно избирался вице-председателем сессий Генассамблеи ООН. Кроме того, Туркменистан многократно избирался в состав авторитетных структур данной организации – Экономического и Социального Совета ООН, Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Исполнительного Совета ЮНЕСКО, Европейской экономической комиссии ООН и Бюро Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Исполнительного комитета Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Исполнительного Совета структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN-WOMEN) и других структур.

Ещё одним наглядным подтверждением признания и поддержки мировым сообществом государственной стратегии и инициатив президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленных на достижение ЦУР, является и тот факт, что седьмого мая 2019 года в ходе заседания Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) по организационным вопросам Туркменистан был избран в членство Исполнительного Совета всемирной продовольственной программы на период 2020-2022 годов, Комиссии ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годов и Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годов.

Туркменистан, как один из инициативных участников современной системы международных отношений, вносит свой достойный вклад в дело мира, безопасности и устойчивого развития, укрепления атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами и государствами. Выступая генератором новаторских идей, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов инициирует и продвигает в своей деятельности качественно новые подходы к решению актуальных вопросов современного мира, которые сопровождаются действенными шагами, способствующими консолидации усилий с учетом долгосрочных перспектив развития человечества, достойно отвечая на глобальные вызовы XXI века.

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Казахстане

Комеков Тойли Бабаевич

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