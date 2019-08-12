В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум (Фоторепортаж)

12 августа 2019 11:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Авазе (Туркменистан) проводится первый Каспийский экономический форум, сообщает в понедельник Trend.

В первой половине дня состоится международная конференция на тему «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».

В повестке форума создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии обсуждаются перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с форума.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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