В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум (Фоторепортаж)

АШХАБАД /Trend/ - В Авазе (Туркменистан) проводится первый Каспийский экономический форум, сообщает в понедельник Trend.

В первой половине дня состоится международная конференция на тему «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».



В повестке форума создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.



На мероприятии обсуждаются перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с форума.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.