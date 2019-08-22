Туркменистан и США обсудили политические вопросы

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Нур-Султане (Казахстан) с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Девидом Хейлом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны встретились в рамках встречи высокого уровня в формате «C5+1», который представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США. Основными темами диалога выступают вопросы экономического развития, регионального сотрудничества и безопасности.

В повестке дня - поддержка экономической безопасности и партнерства в регионе, мир в Афганистане, обеспечение безопасности в Центральной Азии.

Участники встречи особо отметили целесообразность политико-дипломатического взаимодействия в формате «C5+1» и рассмотрели возможные механизмы для обеспечения и достижения устойчивого развития, стабильности и процветания всего центральноазиатского региона, отмечает МИД Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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