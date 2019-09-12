В Ашхабаде проводится международный форум в области электроэнергетики

12 сентября 2019 09:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде начала работу (12-14 сентября) международная выставка-конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана», сообщает Trend со ссылкой на организаторов мероприятия - министерство энергетики и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Отметим, что в Туркменистане действует Концепция развития электроэнергетической отрасли в 2013-2020 годах, в соответствии с которой построены шесть новых электростанций в разных регионах страны.

На данном этапе туркменская электроэнергия экспортируется в Афганистан и Иран.

Осуществляется реализация проекта строительства высоковольтной линии электропередачи напряжением 500 киловольт в направлении Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Изучаются также перспективы поставок на рынки Кавказа и Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что превосходит нынешние показатели почти на 30 процентов.

Недавно сообщалось, что Азиатский банк развития (АБР) выделил 500 миллионов долларов США для электроэнергетического проекта в Туркменистане. В его рамках будет создана магистральная линия электропередачи для страны, что повысит надежность энергоснабжения как внутренних потребителей, так и соседних стран-импортеров электроэнергии, включая Афганистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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