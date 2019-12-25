Посол Турции завершает дипмиссию в Туркменистане

25 декабря 2019 15:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Турецкой Республики Мустафой Капуджу, завершающим дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменская сторона выразила признательность дипломату за личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, говорится в сообщении.

Капуджу отметил, что работа в Туркменистане занимает особое место в его дипломатической карьере, так как Туркменистан и Турция являются стратегически важными партнёрами.

Согласно информации, стороны обсудили также актуальные вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного партнерства между странами.

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сферах торговли, инвестиций, строительства, энергетики, транспорта, связи, в текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует в Турцию продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Кроме того, Ашхабад и Анкара нацелены на развитие энергетического сотрудничества. Турция заявляет о готовности содействовать в вопросе вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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