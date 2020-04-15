В Туркменистане обсудили присоединение к ряду международных соглашений ООН

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане обсудили присоединение к ряду международных документов ООН.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения прошли в здании данного ведомства Туркменистана 14 апреля 2020 года.



В ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Туркменистана с учреждениями ООН в различных направлениях. Внимание было акцентировано на присоединении Туркменистана к ряду международных договоров и конвенций в области транспорта и грузоперевозок. Это внесет особый вклад в развитие торгово-экономических связей между странами региона.



Сторонами была выделена значимость Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы, которая была подписана 14 марта 2020 года в Ашхабаде.



В рабочей встрече приняли участие представители МИД и других ведомств Туркменистана, а также посредством видеосвязи на встрече участвовали иностранные эксперты.