БАКУ/Trend/ - Туркменистан содействует Афганистану в строительстве диагностического центра COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Arzuw NEWS.



Сообщается, что в афганском городе Антхой провинции Фарьяп при поддержке Туркменистана ведется строительство диагностического центра по COVID-19, где смогут обследоваться граждане, проживающие в разных районах провинции.



Так, глава Организации здравоохранения города Антхой поблагодарил Туркменистан за содействие и помощь. По его словам, ранее тесты на коронавирус жители провинции Фарьяп проходили в городе Мазари-Шариф в провинции Балх.

Отмечается, что Туркменистан оказывает разностороннюю поддержку Афганистану, в частности, это касается гуманитарной сферы.



Отметим, что между Туркменистаном и Афганистаном осуществляется взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Как пример взаимодействия стран можно назвать строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.



Страны также реализуют проекты по формированию таких транзитно-транспортных коридоров, как Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, призванных содействовать не только наращиванию торгово-экономических связей между государствами региона, но и увеличению товарооборота между странами Центральной и Южной Азии с Европой.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)



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