Туркменистан организовал чартерный рейс из Татарстана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез чартерным рейсом своих граждан из Республики Татарстан Российской Федерации, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный самолетом Boeing-777-200LR «Туркменских авиалиний», доставил из Татарстана туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Татарстана, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерный рейс в Международный аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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