Туркменистан присоединился к Договору о патентном праве ВОИС

БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов вручил генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарену Тангу документ о присоединении к Договору о патентном праве, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

Танг отметил, что Туркменистан стал 43-й страной, присоединившейся к Договору о патентном праве, и выразил готовность оказывать всяческое содействие в отношении других документов ВОИС, к которым Туркменистан может присоединиться.

Сообщается, что гендиректор ВОИС подчеркнул значимость совместной работы с Туркменистаном в разработке Программы развития системы интеллектуальной собственности в Туркменистане на 2021-2025 годы.

Ранее сообщалось, что Туркменистан совместно со ВОИС подготовил проект Программы развития системы интеллектуальной собственности страны на 2021-2025 годы.

Проект подготовлен в рамках укрепления взаимодействия Туркменистана со специализированными структурами в сфере технологий и инноваций, в частности с ВОИС.

Также отмечалось, что ВОИС готова содействовать Туркменистану в улучшении дистанционного образования.

Напомним, что ВОИС является учреждением ООН, которое занимается вопросами использования интеллектуальной собственности. Туркменистан вступил в ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответствующей Конвенции.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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