Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Польши
БАКУ /Trend/ - Шестого июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Федеративной Республике Германия Бердымурад Реджепов вручил во дворце «Бельведер» в городе Варшава Президенту Польши Анджею Дуде свои верительные грамоты в качестве посла в Республике Польша (с резиденцией в Берлине).
В ходе состоявшейся церемонии посол передал Президенту Польши теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
В ходе встречи Президент Республики Польша Анджей Дуда выразил признательность за теплые слова от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и адресовал, в свою очередь, Президенту и народу Туркменистана свои наилучшие пожелания мира и процветания.
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