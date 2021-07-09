Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Польши

БАКУ /Trend/ - Шестого июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Федеративной Республике Германия Бердымурад Реджепов вручил во дворце «Бельведер» в городе Варшава Президенту Польши Анджею Дуде свои верительные грамоты в качестве посла в Республике Польша (с резиденцией в Берлине).

В ходе состоявшейся церемонии посол передал Президенту Польши теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи Президент Республики Польша Анджей Дуда выразил признательность за теплые слова от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и адресовал, в свою очередь, Президенту и народу Туркменистана свои наилучшие пожелания мира и процветания.