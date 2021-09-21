БАКУ /Trend/ - В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению конференции по вопросам политики мира и доверия, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В целях проведения на высоком уровне международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», по случаю объявления по инициативе Туркменистана 2021 года «Международным годом мира и доверия» на основании Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Организационный комитет по проведению вышеуказанной международной конференции и утверждён его состав.

Согласно документу, данному Комитету предписано обеспечить осуществление координационной деятельности по организации и проведению на высоком уровне международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития».