Туркменистан официально подал заявку на вступление в ВТО

БАКУ /Trend/ - Туркменистан официально подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в своем Twitter.

Отметим, что вступление Туркменистана в ВТО в качестве полноправного члена предусмотрено Стратегией внешней торговли страны на 2021-2030 годы.

Статус наблюдателя в ВТО Туркменистан получил 22 июля 2020 года в ходе заседания в Женеве. При этом Туркменистан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ВТО в мае 2020 года.



Напомним, что ранее ВТО подготовила обзор торгово-экономической политики Туркменистана, с которым ознакомились участники конференции. Также в Туркменистане был учрежден специальный состав Правительственной комиссии, который должен изучать вопросы вступления страны в ВТО.