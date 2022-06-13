Туркменистан возобновит транспортное сообщение с другими странами

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил в ближайшее время возобновить внешнее транспортное сообщение с другими странами.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, передает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент отметил, что с улучшением ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса, многие страны открывают пространства для международных перевозок.

В связи с этим Сердар Бердымухамедов поручил директору Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхану Чакыеву в ближайшее время провести соответствующие работы по восстановлению международных перевозок и отчитаться об их результатах.