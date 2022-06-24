Туркменистан и АБР обсудили вопросы реализации проекта ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Ашхабаде Артуром Андрысяком, передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в контексте развития регионального и международного энергетического сотрудничества.

Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам текущего состояния отношений между Туркменистаном и АБР и их перспективам. В качестве сфер совместной работы были названы энергетика, промышленность, транспорт, торговля, банковская сфера и ряд других направлений.

Напомним, что Андрысяк недавно прибыл в Ашхабад после своего назначения новым страновым директором АБР по Туркменистану.

Трубопровод ТАПИ пройдет от гигантского газового месторождения "Галкыныш" на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Ожидается, что мощность прокачки газопровода составит 33 миллиарда кубометров природного газа в год.

Строительство ТАПИ началось в 2015 году, а в сентябре 2020 года представители Туркменистана и Афганистана подписали меморандум о выборе земельных участков под трассу трубопровода.