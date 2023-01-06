В Туркменистане назван суммарный объем безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане суммарный объем безналичных платежей по системе "Электронная коммерция" в январе - ноябре 2022 года составил 541,69 миллиона туркменских манатов (154,6 миллиона долларов США), передает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

В указанный период общая сумма платежей по системе "Мобильный банк" составила 12,4 миллиона туркменских манатов (3,5 миллиона долларов США), а по системе "Интернет-банк" - 1,5 миллиона туркменских манатов (428,1 тысяча долларов США).

В отчетный период суммарный безналичный оборот по банковским картам в Туркменистане составил 12,9 миллиарда туркменских манатов (3,68 миллиарда долларов США).

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается число транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы.