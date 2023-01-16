В Туркменистане планируется модернизация ряда крупных НПЗ

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане планируется модернизация Туркменбашинского комплекса неф­теперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что модернизация будет проводиться посредством строительства новых технологических объектов, которые позволят довести глубину переработки нефти до показателя выше 90 процентов.

В числе таких объектов - комплекс установок гидроочистки бензиновых и дизельных фракций, каталитического крекинга и коксования с блоком производства водорода; установка каталитического крекинга тяжёлых остатков продуктов переработки нефти и установка по производству высококачественных базовых технических масел.

Отметим, что на Туркменбашинском комплексе неф­теперерабатывающих заводов подходит к завершению строительство установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона.