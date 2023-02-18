Обнародован портфель проектов ЕБРР в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - На 31 декабря 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане оценивался на сумму около 35 миллионов евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 28 проектов.

Большая часть портфеля (96 процентов, или 33 миллиона евро) нацелена на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или два миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты.

В целом банк инвестировал в Туркменистан свыше 334 миллионов евро по 87 проектам.

Отметим, что ранее глава представительства ЕБРР в Туркменистане Фатих Туркменоглу сообщил, что банк продолжит оказывать поддержку малым и средним предпринимателям, которые уже экспортируют или заинтересованы начать экспортную деятельность, чтобы внести вклад в экономику страны.