ОПЕК подтвердила своё участие в нефтегазовом форуме OGT-2023 в Ашхабаде

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) официально подтвердила свое участие в 28-й Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» (OGT-2023), которая пройдет с 25 по 27 октября в Ашхабаде, сообщает Trend.

Кроме ОПЕК, также свое участие в конференции подтвердили такие ведущие компании, как Dragon Oil, CNPC, Petronas, William Johnson International Trade and Services FZCO и KAMAZ. Общее число подтвердивших свое участие на данный момент составляет почти сто организаций.

Организацию ОПЕК на мероприятии будет представлять глава отдела нефтяных исследований Организации - Бехроз Байкализаде.

Мероприятие проводится при активной поддержке и совместной организации со стороны Государственных концернов "Туркменгаз" и "Туркменнефть", Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Государственной корпорации "Туркменгеология", совместно с ХО "Туркмен Форум" и при поддержке британской компании GaffneyCline.

Напоминаем, что в прошлом году в октябре Туркменистан успешно провел международную конференцию и выставку под названием "Нефть и газ Туркменистана - 2022" (OGT-2022). Основной целью этих мероприятий было привлечение инвестиций в нефтегазовый сектор страны.