Узбекистан и Южная Корея будут вместе бороться с финансированием терроризма

5 сентября 2018 15:29 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Узбекистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу узбекистанского ведомства.

По данным пресс-службы, документ был подписан в Сеуле в рамках шестого симпозиума Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

"Согласно документу, сотрудничество будет производиться в рамках деятельности по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма путем обмена информацией о подозрительных финансовых операциях и лицах, их осуществляющих", - говорится в сообщении.

Стороны также выразили готовность в дальнейшем расширении двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Южную Корею в ноябре 2017 года.

По данным ведомства, департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики подписаны документы по сотрудничеству в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с профильными структурами России, США, Китая, Японии, Индия, Турции и ряда других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Из Азербайджана в Узбекистан, или Знак качества (ФОТО)
Культура 15:23
Узбекистан будет экспортировать в Египет нефтехимическую продукцию
Узбекистан 15:23
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос более чем на треть
Бизнес 11:53
В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам
Узбекистан 11:30
Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана
Беларусь 10:12
Лента новостей
Азербайджанский Паганини признан лучшим в Германии (ФОТО)
Культура 16:37
Азербайджанский банк готовится запустить Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
ИКТ 16:17
Германия заявила о готовности ко всем сценариям Brexit
Европа 16:16
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Энергетика 16:14
Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении применения е-услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и обеспечения
Политика 16:13
Выявлены многомиллиардные нарушения при строительстве автобана Север-Юг в Армении
Армения 16:13
Канадская компания в Азербайджане возьмет в лизинг буровую установку
Энергетика 16:04
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Туркменистан нацелен на привлечение иностранных инвестиций в сферу электроэнергетики
Энергетика 15:59