На границе Узбекистана и Таджикистана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Жители Узбекистана 23 сентября в 22:02 ощутили небольшое землетрясение, произошедшее на приграничной территории с Таджикистаном, сообщает "Подробно.uz".

"23 сентября в 22:02 по ташкентскому времени произошло землетрясение в приграничной области между Узбекистаном и Таджикистаном. Координаты: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента 187 км в юго-западном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Гулистан – 94 км от эпицентра, 2 балла

Джизак – 72 км от эпицентра, 2 балла

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.