На границе Узбекистана и Таджикистана произошло землетрясение

24 сентября 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жители Узбекистана 23 сентября в 22:02 ощутили небольшое землетрясение, произошедшее на приграничной территории с Таджикистаном, сообщает "Подробно.uz".

"23 сентября в 22:02 по ташкентскому времени произошло землетрясение в приграничной области между Узбекистаном и Таджикистаном. Координаты: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км. Расстояние от Ташкента 187 км в юго-западном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Гулистан – 94 км от эпицентра, 2 балла

Джизак – 72 км от эпицентра, 2 балла

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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