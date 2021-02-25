Узбекистан и Казахстан обсудили демаркацию границ

Сегодня в городе Ташкенте завершилось очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии с участием правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

18-24 февраля стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации границы на участок в пределах Сырдарьинской области Узбекистана по смежеству с Туркестанской областью Казахстана.

В ходе заседания комиссии было осуществлено полевое обследование отдельных участков межгосударственной границы в пределах Ташкентской и Джизакской областей Узбекистана по смежеству с Туркестанской областью Казахстана.

Проведение следующего заседания запланировано в марте в Казахстане.