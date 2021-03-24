Официальный курс доллара США в Узбекистане снова снизился

Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют к суму, которые будут действовать с 24 марта, передает Trend со ссылкой на xabar.uz

На этой неделе курс доллара продолжил снижение (-9,72), составив 10 496,20 сумов.

Курс евро упал на 12,61 сум и составил 12 482,08.

Российский рубль также подешевел на 3,98 сума и стал равен 137,79 сумам.