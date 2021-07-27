В Узбекистане выявлено еще 789 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 26 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 125 784 (+789), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

16 - в Навоийской области;

16 - в Бухарской области;

23 - в Андижанской области;

25 - в Сырдарьинской области;

25 - в Кашкадарьинской области;

32 - в Наманганской области;

42 - в Хорезмской области;

72 - в Ферганской области;

75 - в Республике Каракалпакстан;

78 - в Самаркандской области;

79 - в Джизакской области;

89 - в Сурхандарьинской области;

105 - в Ташкентской области;

112 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 521 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 26 июля 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 845.

За минувшие сутки 26 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 871 пациент, из них:

10 - в Навоийской области;

20 - в Наманганской области;

22 - в Кашкадарьинской области;

28 - в Сырдарьинской области;

33 - в Бухарской области;

40 - в Хорезмской области;

61 - в Ташкентской области;

65 - в Ферганской области;

72 - в Сурхандарьинской области;

92 - в Республике Каракалпакстан;

98 - в Андижанской области;

104 - в Джизакской области;

106 - в Ташкенте;

120 - в Самаркандской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 120 320 (+871), показатель выздоровления - 95%.