В Узбекистане выявлено еще 789 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 26 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 125 784 (+789), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
16 - в Навоийской области;
16 - в Бухарской области;
23 - в Андижанской области;
25 - в Сырдарьинской области;
25 - в Кашкадарьинской области;
32 - в Наманганской области;
42 - в Хорезмской области;
72 - в Ферганской области;
75 - в Республике Каракалпакстан;
78 - в Самаркандской области;
79 - в Джизакской области;
89 - в Сурхандарьинской области;
105 - в Ташкентской области;
112 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 521 человек заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 26 июля 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 845.
За минувшие сутки 26 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 871 пациент, из них:
10 - в Навоийской области;
20 - в Наманганской области;
22 - в Кашкадарьинской области;
28 - в Сырдарьинской области;
33 - в Бухарской области;
40 - в Хорезмской области;
61 - в Ташкентской области;
65 - в Ферганской области;
72 - в Сурхандарьинской области;
92 - в Республике Каракалпакстан;
98 - в Андижанской области;
104 - в Джизакской области;
106 - в Ташкенте;
120 - в Самаркандской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 120 320 (+871), показатель выздоровления - 95%.