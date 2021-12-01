В Узбекистане за пять лет построят более 20 крупных ГЭС

Власти Узбекистана намерены построить более 20 крупных гидроэлектростанций (ГЭС) в предстоящие пять лет. Такие планы обсуждались в ходе состоявшегося во вторник совещания у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного презентации проектов в гидроэнергетической сфере, сообщает пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разработан 21 крупный проект по строительству электростанций общей мощностью 740 мегаватт. В частности, в следующем году планируется реализовать семь проектов суммарной мощностью 170 мегаватт, в 2023-2024 годах - 12 проектов мощностью 150 мегаватт, в 2025-2026 годах - два проекта мощностью 420 мегаватт", - говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Пресс-служба Мирзиёева отмечает, что в Узбекистане активно развивается энергетическая отрасль. Помимо электростанций, работающих на нефти и газе, сооружаются объекты, вырабатывающие электричество из возобновляемых источников - солнечного света, ветра и воды. Однако гидроэнергетический потенциал Узбекистана используется только наполовину, подчеркивается в сообщении.