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Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)

Узбекистан Материалы 5 декабря 2022 14:45 (UTC +04:00)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - 5 декабря в Баку состоялось мероприятие, посвященное 30-летию Конституции Республики Узбекистан.

Как передает Trend в понедельник, мероприятие было организовано при поддержке посольства Узбекистана в Азербайджане.

В нем участвовали посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, представители Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, деятели науки и культуры страны, представители бизнес-кругов.

В своей речи Бахром Ашрафханов отметил, что принятие Конституции сыграло важную роль в государственном строительстве и развитии правовой системы в стране.

Посол также подчеркнул важность узбекско-азербайджанских отношений. Он отметил, что дружба и стратегическое партнерство двух стран стремительно развиваются, и это сотрудничество является примером для многих стран мира.

По словам Бахрома Ашрафханова, за последний год культурно-гуманитарное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном вышло на новый уровень.

Во время мероприятия состоялось награждение в соответствии с указом Президента Узбекистана от 30 августа 2022 года ряда деятелей культуры и науки Азербайджана государственными орденами Узбекистана за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Отметим, что Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 года.

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является примером для многих стран - посол (ФОТО)
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