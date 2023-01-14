Рассмотрены перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом

13 января 2023 года и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел переговоры с главой Делегации Европейского Союза в стране Шарлотт Адриан, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Обсуждены организационные аспекты предстоящих мероприятий на различных уровнях, в том числе в форматах «Узбекистан – ЕС» и «Центральная Азия – ЕС».

Подтверждена готовность сторон в укреплении взаимодействия в сферах туризма, образования и экологии, в том числе путем реализации совместных проектов.

Состоялся также обмен мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки.