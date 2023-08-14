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В Узбекистане пройдет международная конференция по продовольственной безопасности

Узбекистан Материалы 14 августа 2023 00:49 (UTC +04:00)
В Узбекистане пройдет международная конференция по продовольственной безопасности

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 7-8 сентября в Самарканде пройдет международная конференцая, посвященная вопросам продовольственной безопасности, передает Trend.

Сообщается, что конференция организована в связи с Всемирным днем продовольствия, который традиционно отмечается 16 октября в день образования Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

На конференции планируется обсуждение вопросов, связанных с национальными и международными стандартами безопасности пищевых продуктов, актуальными вопросами питания, обработки и качества пищевых товаров, а также аспектами экологической и продовольственной безопасности.

В ходе конференции также будет организована выставка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции Узбекистана.

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