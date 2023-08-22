Узбекистан увеличил поставки газа в Китай

БАКУ /Trend/ - В июле Узбекистан нарастил экспорт природного газа в Китай в стоимостном выражении, передает Trend.

В апреле Узбекистан возобновил экспорт "голубого топлива", общий объем которого составил 40,47 миллиона долларов. В мае объем поставок возрос до 78,16 миллиона долларов, а в июне — до 85,27 миллиона долларов. В июле этот объем составил уже 91,39 миллиона долларов, что на 7,2% превышает показатель предыдущего месяца.

В сумме, с начала текущего года экспорт составил 295,3 миллиона долларов, что на 41,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда он составил 505,87 миллиона долларов. Это может быть объяснено приостановкой экспорта газа в январе-марте из-за энергетического кризиса в Узбекистане.