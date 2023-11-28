Узбекистан и Япония обсудили вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и представителями Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) под руководством президента Масами Ииджима, передает Trend.

Согласно информации, на встрече также присутствовали директора Департаментов Темирмалик Холиков, Хуршед Мустафаев и Зафар Астанов, а также председатель правления АО «UzAssets» Бобур Абдиназаров. Со стороны Японии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Такаши Хатори, вице-президенты РОТОБО Тецуя Шинохара, Масахиро Имай, Рютаро Хирай и Хироказу Хигашино, а также генеральный директор управления «РОТОБО» Такафуми Накаи.

Министр Кучкаров подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества между Узбекистаном и Японией. Он выразил интерес Узбекистана к привлечению прямых иностранных инвестиций и поддержке развития японского бизнеса в стране.

Масами Ииджима подчеркнул интерес японского сообщества к Узбекистану и выразил готовность продолжить сотрудничество. Стороны также обсудили развитие "зеленой экономики" как ключевого фактора для стимулирования роста и создания новых рабочих мест. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметили продуктивность переговоров, способствующих укреплению взаимодействия между Узбекистаном и Японией.