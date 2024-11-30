Назван объем товарооборота Узбекистана с Кореей за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Кореей составил 1,65 миллиарда долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 13,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,87 миллиарда долларов США с января по октябрь 2023 года).

Корея вошла в пятерку лидеров среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Корею составил 30,4 миллиона долларов США, что на 8,8 процента меньше по сравнению с прошлым годом (33,1 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Импорт из Кореи в Узбекистан достиг 1,62 миллиарда долларов США с января по октябрь этого года. Этот показатель уменьшился на 13,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,84 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).