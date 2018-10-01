Швейцария готова расширять экономические связи с Ираном

Посол Швейцарии в Тегеране сообщил о расширении экономических и торговых отношений и совместного сотрудничества с Ираном, сообщает в понедельник ИРНА.
"В Иране есть большой промышленный потенциал, который можно использовать для укрепления экономических связей двух стран", сказал Маркус Лейтнер в ходе однодневного визита в провинцию Маркази.
Он сказал, что визиты в иранские провинции направлены на ознакомление с возможностями Ирана, с тем чтобы экономические связи можно было бы ещё больше расширить.
Заместитель губернатора провинции Маркази по экономическим вопросам сказал: "Провинция Маркази считается одной из 4 ведущих провинций Ирана по разнообразию промышленной продукции".
Саид Фаррохи добавил, что провинция Маркази известна своими ремёслами, в том числе коврами и промышленными продуктами, некоторые из которых продаются в Европу.
Глава торговой палаты провинции Маркази Манучехр Тавассоти сказал, что продукты провинции имеют международные стандарты и могут конкурировать с иностранными конкурентами.
Объём импорта Ирана из Швейцарии составил 545 миллионов долларов, а экспорт Ирана в Швейцарию в 2017 году составил 63 миллиона долларов.
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