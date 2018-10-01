Швейцария готова расширять экономические связи с Ираном

1 октября 2018 10:39 (UTC+04:00)

Посол Швейцарии в Тегеране сообщил о расширении экономических и торговых отношений и совместного сотрудничества с Ираном, сообщает в понедельник ИРНА.

"В Иране есть большой промышленный потенциал, который можно использовать для укрепления экономических связей двух стран", сказал Маркус Лейтнер в ходе однодневного визита в провинцию Маркази.

Он сказал, что визиты в иранские провинции направлены на ознакомление с возможностями Ирана, с тем чтобы экономические связи можно было бы ещё больше расширить.

Заместитель губернатора провинции Маркази по экономическим вопросам сказал: "Провинция Маркази считается одной из 4 ведущих провинций Ирана по разнообразию промышленной продукции".

Саид Фаррохи добавил, что провинция Маркази известна своими ремёслами, в том числе коврами и промышленными продуктами, некоторые из которых продаются в Европу.

Глава торговой палаты провинции Маркази Манучехр Тавассоти сказал, что продукты провинции имеют международные стандарты и могут конкурировать с иностранными конкурентами.

Объём импорта Ирана из Швейцарии составил 545 миллионов долларов, а экспорт Ирана в Швейцарию в 2017 году составил 63 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 10:33
Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Иран 09:15
Назван самый туристический регион Европы
Европа 30 сентября 10:51
Почти 300 человек отравились алкоголем в Иране, по меньшей мере 24 умерли
Общество 29 сентября 19:04
Иран подчеркнул ключевую роль Нидерландов в сохранении СВПД
Ядерная программа 29 сентября 14:31
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили соглашение по Идлибу
Иран 29 сентября 13:57
Лента новостей
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 10:46
В Грузии задействован третий этап техосмотра
Грузия 10:44
Владимир Путин отметил подъем российско-китайского стратегического партнерства
Китай 10:35
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 10:33
Новые грани партнерства: О сентябрьской встрече президентов Азербайджана и России
Точка зрения 10:32
Предприятия Минпрома в Беларуси увеличили объемы производства на 14%
Беларусь 10:22
Индийские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Узбекистан
Бизнес 10:22
Крупные американские банки зафиксировали рост числа кибератак‍
США 10:19
ЕБРР окажет поддержку зелёной энергетике в Узбекистане
Энергетика 10:15