Иран увеличил экспорт яблок более чем на 20%

28 января 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике Таможенного управления Ирана, в течение девяти месяцев текущего года (иранский год начался 21 марта 2018 года) страна увеличила экспорт яблок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 процента.

Об этом сказал генеральный директор Управления координации экспорта сельскохозяйственной продукции Организации развития торговли Ирана Махмуд Базари, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на интернет-портал организации.

По его словам, за девять месяцев года было экспортировано продукции на 140 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано продукции на 114 миллионов долларов.

Базари добавил, что за девять месяцев текущего года экспортировано 2,58 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму в 9,093 миллиона долларов. Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18 процентов, в стоимость – на 54 процента.

Отметим, что за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт помидоров вырос на 60 процентов, экспорт фруктов и зелени – на 162 процента, экспорта огурцов – на 31 процент.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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