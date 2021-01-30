В Иране от коронавируса выздоровели 1,2 млн человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID 19) умерли 89 человек.

Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend в субботу со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 889.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 317 человек, в результате чего общее число заразившихся достигло 1 411 731. Состояние 3 963 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 202 893 человека, до настоящего времени проведено свыше 9,23 млн тестов на выявление коронавируса.

В Иране по заражению коронавирусом 18 районов считаются "оранжевой", 124 - "желтой" и 306 - "голубой" зонами.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)