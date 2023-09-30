Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении Ирана

БАКУ /Trend/ - Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза против Ирана, об этом сообщило правительство Швейцарии (Федеральный совет), передает Trend.

"Швейцария присоединяется к новым санкциям ЕС против Ирана, связанным с поставками беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что вводятся целевые финансовые санкции и ограничения на поездки в отношении физических и юридических лиц, связанных с иранской программой беспилотных летательных аппаратов. "Запрет включает продажу компонентов, используемых при производстве дронов, включая поставку, экспорт и транзит. В отношении Исламской Республики Иран будут приняты меры", - говорится в сообщении.