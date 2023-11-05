Иран и Белоруссия обсудили сотрудничество в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Иран и Белоруссия обсудили пути укрепления двусторонних отношений, расширения взаимных торговых операций и сотрудничества в разных областях. Об этом сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, передает Trend.

Дипломат отметил, что иранские и белорусские компании сейчас очень хорошо взаимодействуют и провели разные переговоры о поставках медицинских препаратов, лекарственных средств.

"Также с белорусской стороной мы договорились о том, что мы будем предоставлять наши возможности для того, чтобы стать хабом [для выхода] на другие рынки, третьи страны. В сфере нефти и нефтехимии идет хорошее взаимодействие между нашими странами. Мы договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений в Иран из Белоруссии", - информировал посол.