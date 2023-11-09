Иран и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве в различных сферах

БАКУ /Trend/ - В присутствии президентов Ирана и Таджикистана высокопоставленные официальные лица обеих стран подписали 18 документов о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании, передает Trend.

Согласно информации, документы охватывают различные сферы, включая экономику, торговлю, промышленность, транспорт, энергетику, науку и культуру, новые технологии, спорт, управление в кризисных ситуациях и борьбу с наркотиками.

Важной частью в программе визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Таджикистан являются совместное заявление двух президентов и проведение торгово-экономической конференции с участием около 200 иранских и таджикских предпринимателей и экономических активистов.