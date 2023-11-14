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Экспорт горнодобывающего сектора Ирана вырос

Иран Материалы 14 ноября 2023 00:39 (UTC +04:00)
Экспорт горнодобывающего сектора Ирана вырос

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В течение первых семи месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября), Иран экспортировал 35,87 миллиона тонн полезных ископаемых и горнодобывающей продукции на общую сумму свыше 7,4 миллиарда долларов, что означает прирост в 7,5 процента по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

Согласно информации, весовые показатели экспорта из данного сектора также выросли на 37 процентов за указанный период.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал 26,03 миллиона тонн полезных ископаемых и продукции горнодобычи на общую сумму 6,9 миллиарда долларов.

Наибольшими товарами, экспортированными из этого сектора, оказались сталь и стальная продукция, за которыми следовали медь и ее побочные продукты, алюминий и сопутствующие товары, а также другие продукты переработки.

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