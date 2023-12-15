Иран готов активизировать сотрудничество с Японией - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил о готовности страны активизировать двустороннее и международное сотрудничество с Японией и увеличить объем торговли между двумя странами.

«Расположенные в Азии, Иран и Япония имеют много культурных сходств. Мы готовы к укреплению связей с Японией, и никому не должно быть позволено влиять на связи между двумя странами», - заявил Амир Абдоллахиян своему японской коллеге Ёко Камикава в среду, передает Trend

В ходе переговоров с японским коллегой Ёко Камикава в Женеве он подчеркнул готовность укрепления связей между Ираном и Японией, отметив культурные сходства. Обсуждены также вопросы, включая Афганистан и ситуацию в Газе.