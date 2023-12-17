Иран ввёл безвизовый режим для граждан Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Иран принял решение об отмене визового режима для граждан 33 стран, включая Узбекистан, как сообщил министр культурного наследия, ремесел и туризма Эззатоллу Заргами, передает Trend.

Целью этого решения является привлечение большего числа туристов из различных стран, что, по словам министра, поможет предотвратить кампании иранофобии, связанные с негативной рекламой, слухами и распространением страха относительно Ирана.

Ранее безвизовый режим действовал лишь для посетителей из нескольких стран, включая Турцию, Азербайджан, Оман, Китай, Ливан и Сирию.