Министр иностранных дел Ирана отправился в Кувейт

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана, Хоссейн Амир Абдоллахиян, направился в Кувейт с целью выразить соболезнования и выразить солидарность с правительством и народом Кувейта после ухода из жизни их эмира, передает Trend.

От имени президента Эбрахима Раиси Амир Абдоллаихян вылетел из Тегерана в Кувейт в воскресенье, чтобы передать соболезнования иранского правительства по поводу ухода из жизни шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, покойного эмира Кувейта.

В ходе своего визита министр иностранных дел Ирана планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками Кувейта и выделить важность расширения дружественных отношений между обеими странами в различных сферах.

Эмир Наваф скончался в возрасте 86 лет в субботу.