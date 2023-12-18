Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Министр иностранных дел Ирана отправился в Кувейт

Иран Материалы 18 декабря 2023 04:28 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Ирана отправился в Кувейт

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана, Хоссейн Амир Абдоллахиян, направился в Кувейт с целью выразить соболезнования и выразить солидарность с правительством и народом Кувейта после ухода из жизни их эмира, передает Trend.

От имени президента Эбрахима Раиси Амир Абдоллаихян вылетел из Тегерана в Кувейт в воскресенье, чтобы передать соболезнования иранского правительства по поводу ухода из жизни шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, покойного эмира Кувейта.

В ходе своего визита министр иностранных дел Ирана планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками Кувейта и выделить важность расширения дружественных отношений между обеими странами в различных сферах.

Эмир Наваф скончался в возрасте 86 лет в субботу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости