Обнародованы доходы Ирана от нефти за семь месяцев

БАКУ /Trend/ - Доход Ирана от продажи нефти и газового конденсата в течение первых семи месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября 2023 года) составил 1,95 квадриллиона риалов (приблизительно 3,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Исследовательского центра иранского парламента.

Согласно информации, прогнозируется, что к концу года (март 2024 года) доходы Ирана от нефти вырастут до 4,37 квадриллиона риалов (примерно 8,74 миллиарда долларов).

Отмечается, что, при текущей тенденции, правительство страны, вероятно, сможет реализовать всего лишь 72 процента доходов от нефтяной промышленности, установленных в законопроекте национального бюджета на текущий год, который составляет 6,03 квадриллиона риалов (или 12,06 миллиарда долларов США).