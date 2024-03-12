Товарооборот Ирана с Афганистаном превысил $1,73 млрд

БАКУ /Trend/ - В прошлом году товарооборот Ирана с Афганистаном превысил 1,73 миллиарда долларов, передает Trend.
Афганистан импортировал товаров из Ирана в прошлом году на сумму более 1,7 миллиарда долларов.
Экспорт товаров из Афганистана в Исламскую Республику Иран за указанный период составил 29 миллионов долларов.
Афганистан планирует увеличить большую часть своей торговой деятельности через Бандар-Аббас, столицу провинции Хормозган на юге Ирана, и юго-восточный порт страны Чабахар с другими странами.