Товарооборот Ирана с Афганистаном превысил $1,73 млрд

БАКУ /Trend/ - В прошлом году товарооборот Ирана с Афганистаном превысил 1,73 миллиарда долларов, передает Trend.

Афганистан импортировал товаров из Ирана в прошлом году на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

Экспорт товаров из Афганистана в Исламскую Республику Иран за указанный период составил 29 миллионов долларов.

Афганистан планирует увеличить большую часть своей торговой деятельности через Бандар-Аббас, столицу провинции Хормозган на юге Ирана, и юго-восточный порт страны Чабахар с другими странами.