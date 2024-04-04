Годовой внешнеторговый оборот Ирана превышает $153 млрд

БАКУ /Trend/ - Глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Мохаммад Резванифар сообщил, что объем внешней торговли Ирана, включая нефть и инженерно-технические услуги, достиг 153,17 миллиарда долларов в закончившемся 1402 иранском календарном году (закончившемся 19 марта), передает Trend.

По официальным данным, объем торговли Ирана с партнерами за прошедший год увеличился на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Ненефтяной экспорт страны, за исключением экспорта электроэнергии, сырой нефти и инженерно-технических услуг, составил 136,4 миллиона тонн на сумму 49,33 миллиарда долларов.

Экспорт Ирана включал сырую нефть на 35,87 миллиарда долларов, электроэнергию на 370 миллионов долларов и инженерно-технические услуги на 1,293 миллиарда долларов. Кроме того, было экспортировано 48,8 миллиона тонн нефтехимической продукции на сумму 19,4 миллиарда долларов.

Крупнейшими экспортными направлениями Ирана были Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия.

Средняя таможенная стоимость каждой тонны экспортируемых товаров составила 362 доллара, снизившись на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Резванифара, за прошедший год в Иран было импортировано 39 миллионов тонн товаров на сумму 66,28 миллиарда долларов, что означает увеличение на 4,39 процента по объему и на 77,9 процента по стоимости.

Пять крупнейших источников импорта Ирана были Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турция, Германия и Индия.

Средняя таможенная стоимость каждой тонны импортируемых товаров увеличилась на 5,16 доллара и достигла 1697 долларов.