Французская полиция совершила налет на штаб-квартиру Организации народных моджахедов Ирана

БАКУ /Trend/ - Накануне французская полиция совершила налет на штаб-квартиру оппозиционной Организации народных моджахедов Ирана в Париже.

Об этом в четверг Trend сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Дополнительная информация относительно причины совершения налета иранским властям не поступала.

Сообщается, что у лидера Организации народных моджахедов Ирана Марьям Раджави серьезные проблемы со здоровьем, и она была госпитализирована.

В СМИ также упоминается о том, что в прошлом году албанская полиция совершила налет на штаб-квартиру оппозиционной Организации народных моджахедов Ирана, расположенный в Тиране.

Отметим, что Организация народных моджахедов Ирана является полувоенным исламистско-левым объединением. Эта организация была создана в 1965 году и вела вооруженную борьбу против власти в Иране, как в эпоху шахства, так и после Исламской революции.

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